Peligrosa misión completaron los bomberos de Chacabuco

Los bomberos voluntarios de Chacabuco cumplieron esta noche con una misión encomendada por unos vecinos.
La misma presentaba sus riesgos para la integridad física de quien debiera cumplir con la tarea.
Debieron bajar 2 panales de avispas camuatí y otro de avispas comunes que estaban en el galpón de una vivienda.
Para reducir el peligro el servicio se realizó de noche porque en ese momento los insectos voladores se encuentran dentro de los nidos.
Los nidos fueron embolsados y trasladados hasta un lugar alejado de zonas habitadas.
Ocurrió en inmediaciones de Dorrego y Bordenave de Cacho.
