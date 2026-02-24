Novedades en el servicio de trenes de pasajeros a Buenos Aires

Para tener en cuenta.
Hay novedades en el servicio de trenes de pasajeros que une Junín con Buenos Aires parando en Chacabuco y sus localidades.
Volver a Chacabuquero.
En las últimas horas se habilitó la compra de pasajes para el mes de marzo.
Se debe tener en cuenta que hay menos asientos disponibles porque se ha dedicado un espacio de los vagones a las mascotas que puedan viajar con los pasajeros.
Cabe recordar que la adquisición de los tickets a través de Internet tiene como beneficio un descuento. Los pasajes tienen distintos precios según el tipo de vagón y día de la semana.
