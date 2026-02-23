Robo en una vivienda de Chacabuco

Esta tarde.
Esta tarde fue reportado un robo en la ciudad de Chacabuco.
Volver a Chacabuquero.
Al regresar a su casa luego de varios días un vecino detectó el faltante de dos bombas de agua.
Fue dañado el cierre de una abertura del lugar donde se registró el robo, y el alambrado perimetral.
Ocurrió en Inmediaciones de Soler y San Lorenzo.
