Brindaron detalles sobre la función de la garita de la plaza General Paz

Luego de la queja de un vecino publicada por Chacabuquero, se comunicó con este medio el Subsecretario de Tránsito, Gerardo Alejandro.
Cabe recordar que el vecino llamado Enrique se había preguntado para qué estaba la garita si todos los fines de semana hay problemas con motos ruidosas en la zona.
Según Alejandro, hay personal municipal las 24 horas en la garita. Los agentes que estén en el lugar deben convocar a Tránsito si ocurre algo.
El funcionario agregó que esta madrugada a las 5.00 fue convocado un móvil por la presencia de motos pero cuando fue a la plaza los vehículos se dispersaron.
