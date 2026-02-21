sábado, 21 de febrero de 2026

Brindaron detalles sobre la función de la garita de la plaza General Paz

 


Ciudad de Chacabuco.

Luego de la queja de un vecino publicada por Chacabuquero, se comunicó con este medio el Subsecretario de Tránsito, Gerardo Alejandro.



Volver a Chacabuquero.

Cabe recordar que el vecino llamado Enrique se había preguntado para qué estaba la garita si todos los fines de semana hay problemas con motos ruidosas en la zona.

Según Alejandro, hay personal municipal las 24 horas en la garita. Los agentes que estén en el lugar deben convocar a Tránsito si ocurre algo.

El funcionario agregó que esta madrugada a las 5.00 fue convocado un móvil por la presencia de motos pero cuando fue a la plaza los vehículos se dispersaron.


Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero

- Últimas noticias

- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp

Más  publicaciones del día:

- Tres fotos del deporte de Chacabuco: fútbol, tenis y pileta

- Comerciantes en alerta en el centro de Chacabuco por posibles estafas

- "¿Para qué pusieron la garita en la plaza?"

- Alguien no pasó el control de alcoholemia en Chacabuco

- Necrológicas I

- Policiales:

- Incidentes

- Pelea

- Robo en Chacabuco

- Choque en la noche de Chacabuco

Todavía se habla de esto:

- Sancionado por lo que hicieron sus caballos en Chacabuco

- Necrológicas I

- Accidente en el acceso a Chacabuco

- Abren la inscripción para el boleto estudiantil en Junín 

- Video del caso de Choque y fuga en Chacabuco

- Mix de Chacabuco:

- Comercios habilitados

- Turismo para abuelos

- Charla sobre la reforma

- Fuego en un barrio de Chacabuco

- Acusan al Gobierno de quedarse con dinero para los bomberos voluntarios

- Policiales de Chacabuco:

- Rondadores nocturnos

- Caída

- Susto vecinal

- ¿Llegarán estos arcos a las rutas de Chacabuco





on
Labels:

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Suscribirse a: Enviar comentarios (Atom)