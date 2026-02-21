Comerciantes en alerta en el centro de Chacabuco por posibles estafas

Este sábado.
Los comerciantes del centro de Chacabuco están en alerta por mensajes que dan cuenta de la circulación de estafadores por la ciudad.
Se hizo alusión a una pareja de alrededor de 20 años, varón y mujer, vestida de negro.
Una vendedora de ropa comentó que primero le quisieron pagar con dólares y luego le dieron billetes de 20.000 pesos que resultaron ser falsos.
Eso fue en inmediaciones de 25 de Mayo y Jujuy.
