viernes, 20 de febrero de 2026

Fuego en un barrio de Chacabuco

 


Este mediodía.

Este mediodía los bomberos voluntarios fueron convocados por una quema de pastos.



La presencia de los bomberos fue solicitada por la Policía,dado que el fuego estaba cerca de un poste del tendido eléctrico.

Ocurrió en inmediaciones de Doctor Fernández y Bernardo de Irigoyen.

En las últimas semanas se han incrementando las quejas por tomas de terrenos en lo que es el predio aledaño a la estación de trenes, en torno del barrio Los Amigos.

Algunas quemas están vinculadas a la limpieza de lotes.


