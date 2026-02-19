Más datos de un caso de choque y fuga en Chacabuco

Esta tarde.
Esta tarde se registro un caso de choque y fuga en la Ciudad de Chacabuco.
Un auto colisionó con una moto y siguió su marcha.
El conductor de la moto sufrió una lesión en un codo. Recibió atención médica en el lugar por parte del SAME. Luego fue trasladado a la comisaría por la Policía.
Es un repartidor de una casa de comidas.
El incidente vial ocurrió en Belgrano y Salta.
El auto, según los vecinos, era un VW Gol Trend color blanco. En un principio se detuvo a una cuadra del choque pero luego siguió circulando por Belgrano. Dobló en Santiago del Estero.
