jueves, 19 de febrero de 2026

Más datos de un caso de choque y fuga en Chacabuco

 


Esta tarde.

Esta tarde se registro un caso de choque y fuga en la Ciudad de Chacabuco.



Volver a Chacabuquero.

Un auto colisionó con una moto y siguió su marcha.

El conductor de la moto sufrió una lesión en un codo. Recibió atención médica en el lugar por parte del SAME. Luego fue trasladado a la comisaría por la Policía.

Es un repartidor de una casa de comidas.

El incidente vial ocurrió en Belgrano y Salta.

El auto, según los vecinos, era un VW Gol Trend color blanco. En un principio se detuvo a una cuadra del choque pero luego siguió circulando por Belgrano. Dobló en Santiago del Estero.


