Alerta Meteorológica para Chacabuco y la zona

Para tener en cuenta.
El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta por tormentas fuertes para Chacabuco y la zona.
Es de nivel amarillo, para la madrugada del jueves.
Los distritos alcanzados por la alerta son: Arrecifes - Capitán Sarmiento - Carmen de Areco - Chacabuco - Colón - General Arenales - General Pinto - Junín - Leandro N. Alem - Lincoln - Pergamino - Rojas - Salto
Están pronosticadas precipitaciones desde la noche de este miércoles hasta la mañana del jueves.
