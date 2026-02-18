miércoles, 18 de febrero de 2026

Alerta Meteorológica para Chacabuco y la zona

 


Para tener en cuenta.

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta por tormentas fuertes para Chacabuco y la zona.



Es de nivel amarillo, para la madrugada del jueves.

Los distritos alcanzados por la alerta son: Arrecifes - Capitán Sarmiento - Carmen de Areco - Chacabuco - Colón - General Arenales - General Pinto - Junín - Leandro N. Alem - Lincoln - Pergamino - Rojas - Salto

Están pronosticadas precipitaciones desde la noche de este miércoles hasta la mañana del jueves.


