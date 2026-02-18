Madrugada: Vecina trasladada al Hospital - Menor buscado en Chacabuco

De noche.
Trasladada. Una vecina de 68 años fue trasladada por la Policía al Hospital y a la Comisaría de la Mujer y la Familia tras una situación que se registró en su domicilio.
Sufrió quemaduras en una pierna.
Al parecer, alegó ante la Policía que se despertó en medio de la noche y encontró que en su propiedad había una bolsa prendida fuego.
No quedó claro como se produjeron las quemaduras. El fuego fue apagado.
En la bolsa se habrían encontrado fotos.
Se trasladó a la vecina a la Comisaría de la Mujer porque se cree que el hecho podría estar relacionado con una denuncia de violencia de género con medida perimetral contra un masculino.
Ocurrió en el barrio Parque Azul.
Busqueda. Durante la madrugada se reportó la búsqueda de un menor de 15 años que se había retirado de la casa de la abuela, que tiene la guarda.
Horas después el menor se hizo presente en la casa de la madre..
