Situaciones violentas en la madrugada de Chacabuco

De noche.
A lo largo de la madrugada se registraron algunas situaciones violentas en la ciudad de Chacabuco.
Volver a Chacabuquero.
Tal vez la más preocupante fue si dio cerca del amanecer. Un albañil llamó a la Policía porque en la otra en la que trabaja se había refugiado una mujer que sostenía que había sido agredida por el marido.
Sin embargo, cuando el patrullero llegó al lugar la mujer ya se había retirado. Supuestamente la policía llevó a cabo un rastrillaje en la zona para tratar de dar con la femenina.
Ocurrió en Inmediaciones de Primera Junta y Vieytes.
Por otro lado, otro vecino alertó a la policía por teléfono sobre una llamativa situación. Una camioneta se cruzó ante un auto, detuvo su marcha, y el conductor bajo con un cuchillo.
Cuando el patrullero llegó al lugar no encontró nada.
El lugar reportado es Garay, cerca del Hospital.
Por último, hubo personas alcoholizadas causando problemas en una cervecería del centro.
