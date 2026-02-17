martes, 17 de febrero de 2026

Situaciones violentas en la madrugada de Chacabuco

 


De noche.

A lo largo de la madrugada se registraron algunas situaciones violentas en la ciudad de Chacabuco.



Volver a Chacabuquero.

Tal vez la más preocupante fue si dio cerca del amanecer. Un albañil llamó a la Policía porque en la otra en la que trabaja se había refugiado una mujer que sostenía que había sido agredida por el marido.

Sin embargo, cuando el patrullero llegó al lugar la mujer ya se había retirado. Supuestamente la policía llevó a cabo un rastrillaje en la zona para tratar de dar con la femenina.

Ocurrió en Inmediaciones de Primera Junta y Vieytes.

Por otro lado, otro vecino alertó a la policía por teléfono sobre una llamativa situación. Una camioneta se cruzó ante un auto, detuvo su marcha, y el conductor bajo con un cuchillo.

Cuando el patrullero llegó al lugar no encontró nada.

El lugar reportado es Garay, cerca del Hospital.

Por último, hubo personas alcoholizadas causando problemas en una cervecería del centro.



Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero

- Últimas noticias

- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp

Más  publicaciones del día:

- En la última noche del carnaval de Chacabuco hubo tumulto

- Ya se sabe cuánto costará el nuevo pasaje en colectivo de Chacabuco a La Plata

Todavía se habla de esto:

- Invitan al Martes de Challa en Chacabuco

- Necrológicas II

- Finde en Chacabuco:

- Zamba estuvo en el centro

- Peatonal del Amor

- Vecina gravemente lesionada fuera de Chacabuco

- Altercados y daño en la madrugada de Chacabuco

- Necrológicas I

- Incidentes en la noche de Chacabuco

- Otro hecho delictivo en un barrio de Chacabuco






on
Labels:

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Suscribirse a: Enviar comentarios (Atom)