Mix: Piedras en una calle - Reabren un Centro de Salud - Obras en Escuelas - Agradecimiento del Intendente

Breves.
Piedras. Personal de Servicios Públicos, a cargo del Subsecretario Raúl Sosa, llevó adelante este martes la colocación de piedras en calle Sosa, desde Liniers hasta Castelli. De esta forma, continúa el Plan de Mejorado de Calles que impulsa la gestión del Intendente Municipal, Darío Golía.
Las tareas continuarán en los próximos días en distintos puntos de la ciudad, tanto con la colocación de piedras como con el mejorado de calles, avanzando en la accesibilidad y facilitando el ingreso y egreso de distintos barrios.
Salud. La Secretaría de Salud del Municipio de Chacabuco informa a la comunidad que, tras las remodelaciones y la renovación de mobiliario llevadas a cabo en el Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) “Dr. Eugenio Casasco” del barrio 9 de Julio, este miércoles 18 de febrero reabre sus puertas para la atención al público.
Así, será la atención durante la presente semana con las siguientes prestaciones:
Miércoles 18
• Pediatría de 08:00 a 10:00 horas
• Psicología de 08:00 a 11:00 horas
• Clínica de 10:00 a 12:00 horas
Jueves 19
• Odontología de 08:00 a 11:00 horas
• Nutricionista 09:30 horas
Viernes 20
• Pediatría de 10:00 a 12:00 horas
• Psicología de 08:00 a 11:00 horas
• Clínica de 08:00 a 10:00 horas
Desde el área se destacó la importancia de la realización de las mejoras edilicias, que permiten brindar un servicio de mayor calidad, confort y accesibilidad para los vecinos y vecinas del barrio.
Escuelas. El Consejo Escolar informó que se llevaron adelante trabajos de pintura en la cocina y el comedor de la Escuela Primaria N°18, espacios que son compartidos con la Escuela Secundaria N°5, su respectivo anexo y el Jardín N°914.
Juan Ignacio Millán, integrante del Consejo Escolar, destacó que las tareas en el establecimiento se realizan de manera articulada entre la Cooperadora, el Consejo Escolar y el Municipio de Chacabuco. Este trabajo conjunto tiene como objetivo garantizar mejores condiciones edilicias y brindar un buen comienzo del ciclo lectivo 2026 para toda la comunidad educativa.
Agradecimiento. El Intendente Municipal, Darío Golía, y el Subsecretario de Servicios Públicos, Raúl Sosa, manifestaron esta mañana su agradecimiento a la cuadrilla que trabajó durante las tres noches y también en la mañana del día siguiente, realizando la limpieza de la plaza, las adyacencias y todo el recorrido del corsódromo callejero.
“Queremos agradecer el enorme esfuerzo que realizó la cuadrilla del Corralón Municipal. Siendo feriado nacional, demostraron la mejor predisposición para que todo esté en orden, tal como lo hicieron esta mañana una vez finalizada la última noche de Carnaval”, expresó el funcionario municipal.
