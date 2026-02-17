Que en paz descanse: Marta.
- Nelly Marta España. Falleció a los 65 años. Casa de duelo: 12 de Febrero 900. Sepelio a las 11.00.
