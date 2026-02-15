Otro hecho delictivo en un barrio de Chacabuco

Domingo.
Un nuevo hecho delictivo fue reportado este domingo en un barrio de Chacabuco.
Ha sido un fin de semana caliente para la seguridad de la ciudad.
Volver a Chacabuquero.
En esta oportunidad un vecino puso en conocimiento de la policía que fueron sustraídos de una vivienda un televisor y una garrafa de gas mientras no había ningún morador en el lugar.
Ocurrió en Inmediaciones de Almafuerte y Correa.
