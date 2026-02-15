domingo, 15 de febrero de 2026

Otro hecho delictivo en un barrio de Chacabuco

 

Domingo.

Un nuevo hecho delictivo fue reportado este domingo en un barrio de Chacabuco.

Ha sido un fin de semana caliente para la seguridad de la ciudad.



Volver a Chacabuquero.

En esta oportunidad un vecino puso en conocimiento de la policía que fueron sustraídos de una vivienda un televisor y una garrafa de gas mientras no había ningún morador en el lugar.

Ocurrió en Inmediaciones de Almafuerte y Correa.


Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero

- Últimas noticias

- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp

Más  publicaciones del día:

- Robo en la zona céntrica de Chacabuco

Necrológicas I 

- Registro de lluvias y cómo sigue el tiempo en Chacabuco

- Preocupación por un vecino en el centro de Chacabuco

Todavía se habla de esto:

- Necrológicas I

- Buscan a un vecino de Chacabuco

- Piden ayuda para una vecina de Chacabuco internada

- Se adelantó y amplió la alerta Meteorológica para Chacabuco y la zona

- Ola de inseguridad: hubo otro robo en Chacabuco

- Video: Despiste en la ruta 7 cerca de Chacabuco

- Video: Motociclistas lesionados en una calle de tierra

- Robo en un supermercado de Chacabuco

- Robo con daños y algo más en Chacabuco

- Motociclista accidentado en la noche de Chacabuco





on
Labels:

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Suscribirse a: Enviar comentarios (Atom)