Motociclista accidentado en la noche de Chacabuco

Al Hospital.
El conductor de una moto sufrió un accidente esta noche en Chacabuco.
Por causas que tratan de establecerse, perdió el control del rodado y cayo al pavimento. El vehículo y el cuerpo del vecino se arrastraron a lo largo de 60 metros.
Parte de la moto se incrustó en el neumático de una camioneta que estaba estacionada.
Según los vecinos, el motociclista sufrió raspones. No obstante, fue trasladado en ambulancia.
Ocurrió en Urquiza entre Alvear y Catamarca.
La moto fue levantada y colocada ante una confitería.
