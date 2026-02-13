Más datos de los Allanamientos contra las motos en ruidosas en Chacabuco

Esta mañana.
La Municipalidad de Chacabuco dio a conocer detalles de los allanamientos realizados esta mañana contra propietarios de motos que causan ruidos molestos.
La causa se inició en noviembre de 2025, con intervención de la Fiscalía 11. A través de tareas investigativas se logró individualizar a varios jóvenes que, utilizando motos de distintas cilindradas, realizaban maniobras sinuosas en la vía pública, poniendo en riesgo a peatones y conductores.
Se los acusó del delito tipificado en el artículo 193 bis del Código Penal relacionado con pruebas ilegales de velocidad o “picadas”.
Con las pruebas reunidas, se solicitaron 13 órdenes de allanamiento, que fueron otorgadas por el Juzgado de Garantías N°1 de Junín.
En el procedimiento participó personal de la Comisaría y sus subdependencias, contando además con el acompañamiento del Grupo de Apoyo Departamental (GAD) Chacabuco.
Se procedió al secuestro de 14 motos; fue clausurado un taller que funcionaba sin habilitación municipal; fue retenido un motor con numeración suprimida; se registró hallazgo de moto partes; se trasladó a la Comisaría una motocicleta cuyos números de motor y chasis no coincidían; fueron demorados dos masculinos mayores de edad.
Desde la dependencia policial aclararon que no todas las motos secuestradas estaban vinculadas directamente a las “picadas”, sino que algunas fueron incautadas a fin de establecer su procedencia.
Los aprehendidos permanecerán alojados en los calabozos locales y prestarán declaración indagatoria en sede judicial durante la jornada de mañana.
