"Basta de maquillar el abandono en Chacabuco, Buenos Aires y Argentina"

Nota pedida.
Basta de maquillar el abandono con palabras técnicas, señores. Lo que se está viviendo en el área de Discapacidad es un horror.
“Inclusión” en Argentina se reduce a un término bonito.
Diferentes caras, mismos resultados: mentiras, trabas, falencias.
Nadie hace nada.
Ni Nación, ni Provincia, ni los gobiernos locales.
Ni en décadas pasadas ni en la actualidad.
¿Dónde quedan los derechos de tantísimas personas con discapacidad?
Las malas políticas no son errores inocentes: son decisiones.
Son ajustes sobre los más vulnerables.
Son discursos vacíos, tecnicismos y promesas vagas en un sistema cada vez más corroído.
Nadie está pidiendo privilegios.
Se están exigiendo herramientas básicas para garantizar derechos.
Negarlos, demorarlos o burocratizarlos es violencia institucional.
Es abandono.
Y el silencio de la sociedad también es parte del problema.
Nadie habla.
Nadie dice nada.
Vivimos en una sociedad donde cada uno se mira el propio ombligo.
“El de al lado que se arregle.”
“Las minorías que se arreglen.”
Pero cuando los derechos dependen de cuánto ruido hagas,
ya no son derechos.
Son favores.
Se está basureando a quienes más necesitan apoyo.
A sus familias.
A sus profesionales.
¿Hasta cuándo?
¿Hasta dónde?
No es un reclamo caprichoso.
Es dignidad.
Y la dignidad no se negocia.
Firma:
Yanina E. Osorio Galeano, madre de un hijo con TDL y no consigue Acompañante Terapéutico
