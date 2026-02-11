miércoles, 11 de febrero de 2026

Informaron el mantenimiento de más caminos rurales en Chacabuco

 


Publicación.

En medio de la polémica por el aumento de tasas municipales, el propio intendente de Chacabuco salió a dar a conocer el mantenimiento en caminos rurales.



Volver a Chacabuquero.


El corte perfecto carnicería
Ofertas de "El corte perfecto", chanchería

Rubén Darío Golía informó que la Subsecretaria de Servicios Públicos, "comenzó a realizar mantenimiento en el camino de Lobosco. También se encuentran en los Cuatros Caminos hacia OHiggins".

"Vialidad Provincia se encuentra en los últimos tramo Camino las Colmenas, donde también continuarán en el Camino de Los Ángeles', agregó.


Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero

- Últimas noticias

- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp

Más  publicaciones del día:

- Vecinos citados por el Juzgado de Paz de Chacabuco

- Se sintió estafada en medio de la noche de Chacabuco

- Desagradable incidente en la madrugada de Chacabuco

- Novedades del tiempo de Chacabuco

- Necrológicas II del martes

Todavía se habla de esto:

- Pareja de Chacabuco en problemas en otra ciudad

- Inauguraron pavimento en un barrio de Chacabuco 

- Mix:

- Chacabuco en un medio nacional

- Colecta para las clases

- Música en el centro

- Choque y trasladado en las calles de Chacabuco

- Demorado en un barrio de Chacabuco

- Publican el libro de un premiado escritor de Chacabuco

- La Cooperativa Eléctrica de Chacabuco Ltda. informa sobre la vigencia de subsidios a la energía eléctrica

- Buscan a ladrones que escaparon por Chacabuco

- Necrológicas I del martes

- Le robaron en la noche de Chacabuco




Ofertas de "El corte perfecto", chanchería

on
Labels:

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Suscribirse a: Enviar comentarios (Atom)