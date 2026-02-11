Informaron el mantenimiento de más caminos rurales en Chacabuco

Publicación.
En medio de la polémica por el aumento de tasas municipales, el propio intendente de Chacabuco salió a dar a conocer el mantenimiento en caminos rurales.
Rubén Darío Golía informó que la Subsecretaria de Servicios Públicos, "comenzó a realizar mantenimiento en el camino de Lobosco. También se encuentran en los Cuatros Caminos hacia OHiggins".
"Vialidad Provincia se encuentra en los últimos tramo Camino las Colmenas, donde también continuarán en el Camino de Los Ángeles', agregó.
