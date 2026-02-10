Demorado en un barrio de Chacabuco

Este mediodía.
Este mediodía la Policía demoró a un vecino se 37 años tras una situación registrada en una vivienda.
Volver a Chacabuquero.
El sujeto mantuvo un altercado con quien sería su pareja, ante 3 menores de 2, 7 y 11 años.
La Policía llegó al lugar por un llamado de vecinos que alertaban sobre los gritos que se escuchaban desde el exterior de la casa.
En principio, el varón y la mujer involucrados expresaron que se había tratado de una discusión.
Sin embargo, la investigación de los datos de las dos personas permitió averiguar que seguía vigente una restricción de acercamiento en beneficio de la mujer, emitida años atrás.
Es por eso que el masculino fue trasladado a la Comisaría previo paso por el Hospital.
Ocurrió en Borges entre Saavedra y Reconquista.
