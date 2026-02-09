Se iluminaron dos cuadras y un campo de entrenamiento en Chacabuco

Esta noche.
Esta noche se llevó a cabo la inauguración de la iluminación de 2 cuadras y un predio deportivo.
Volver a Chacabuquero.
Fue en Guardia Nacional y Dorrego.
El predio deportivo es de River. Es un anexo para entrenamientos que cuenta con una cancha de fútbol.
Encabezó la actividad el intendente Rubén Darío Golía.
También se hizo una recorrida por la obra de la dede social del sindicato Agremia, que se encuentra en la zona.
