Incidentes en la madrugada de Chacabuco

 

Este lunes.

Este lunes se reportaron incidentes en un sector de la ciudad de Chacabuco.



Al parecer, una mujer acusó a otros sujetos de apedrearla con ladrillos.

Pudo saberse que se pidió la intervención de la Policía pero cuando el patrullero arribó al lugar no encontró a nadie.

Estos incidentes fueron reportados en inmediaciones se Primera Junta y Balcarce.


