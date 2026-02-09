Incidentes en la madrugada de Chacabuco

Este lunes.
Este lunes se reportaron incidentes en un sector de la ciudad de Chacabuco.
Al parecer, una mujer acusó a otros sujetos de apedrearla con ladrillos.
Pudo saberse que se pidió la intervención de la Policía pero cuando el patrullero arribó al lugar no encontró a nadie.
Estos incidentes fueron reportados en inmediaciones se Primera Junta y Balcarce.
