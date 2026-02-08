domingo, 8 de febrero de 2026

Choque en cadena en una avenida de Chacabuco

 


Temprano.

Esta mañana se registró un choque involucró varios vehículos en la ciudad de Chacabuco. 



Volver a Chacabuquero.

 Un automóvil que iba circulando por la avenida Arenales impactó con otro que estaba estacionado y este a su vez golpeó a dos vehículos que también estaban detenidos. 

 Un coche VW Gol terminó contra el cantero central. 

Ocurrió entre 12 de febrero y 9 de julio.

Al parecer la conductora del vehículo que iba circulando  se durmió o perdió el conocimiento.

No se requirió la presencia de personal médico.


