Choque en cadena en una avenida de Chacabuco

Esta mañana se registró un choque involucró varios vehículos en la ciudad de Chacabuco.
Un automóvil que iba circulando por la avenida Arenales impactó con otro que estaba estacionado y este a su vez golpeó a dos vehículos que también estaban detenidos.
Un coche VW Gol terminó contra el cantero central.
Ocurrió entre 12 de febrero y 9 de julio.
Al parecer la conductora del vehículo que iba circulando se durmió o perdió el conocimiento.
No se requirió la presencia de personal médico.
