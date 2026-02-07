Bomberos: accidente en un campo de Chacabuco

Esta tarde.
La salida de bomberos de esta tarde fue motivada por un accidente en un campo de Chacabuco.
Volver a Chacabuquero.
Al parecer una persona de sexo masculino terminó con una extremidad atascada en un chimango.
Además de los bomberos fue convocado personal del hospital municipal para el traslado del afectado.
Ocurrió en un campo ubicado en inmediaciones de la Variante Chacabuco y el acceso Elguea - Román
