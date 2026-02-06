Vecino agredido a patadas en las calles de Chacabuco

Madrugada.
Un vecino fue agredido por otras personas esta madrugada. Fue trasladado al Hospital.
Al parecer, fue atacado por dos personas que se movilizaban en un automóvil.
La víctima recibió una patada en el rostro lo que le causó una lesión. La Policía lo trasladó al nosocomio local para que recibiera atención médica.
Ocurrió en inmediaciones de Alfonsín y Pringles.
