viernes, 6 de febrero de 2026

Vecino agredido a patadas en las calles de Chacabuco

 

Madrugada.

Un vecino fue agredido por otras personas esta madrugada. Fue trasladado al Hospital.



Volver a Chacabuquero.

El.corte perfecto chanchería Chacabuco
El corte perfecto, chanchería

Al parecer, fue atacado por dos personas que se movilizaban en un automóvil. 

La víctima recibió una patada en el rostro lo que le causó una lesión. La Policía lo trasladó al nosocomio local para que recibiera atención médica.

Ocurrió en inmediaciones de Alfonsín y Pringles.

Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero

- Últimas noticias

- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp

Más  publicaciones del día:

- Conflicto familiar por un auto en las afueras de Chacabuco

- Necrológicas I

- Joven inconsciente en el centro de Chacabuco

- Una situación violenta en la zona céntrica de Chacabuco

Todavía se habla de esto:

- Robo en la noche de Chacabuco

- Fondos para los bomberos del partido de Chacabuco

- Choque en una avenida de Chacabuco

- Mix:

- Jornada postergada

- Carnaval en la plaza

- Presentan autos

- Detenido tras una curiosa situación en Chacabuco

- Policiales: Incidentes en la ciudad y en las afueras

- Necrológicas II

- Necrológicas I del jueves

- Emergencia en la noche de Chacabuco


on
Labels:

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Suscribirse a: Enviar comentarios (Atom)