Más datos del choque en una avenida de Chacabuco

Esta tarde.
Esta tarde se registró un accidente de tránsito en una de las avenidas de la ciudad de Chacabuco. Con el paso de las horas se conocieron más datos.
Volver a Chacabuquero.
Una moto chocó con un auto en la mano ascendente de la avenida Alfonsín.
La conductora del rodado menor porte fue trasladado al hospital en ambulancia con algunas lesiones. Se llamaría Evangelina Scarpecci.
En cuanto al auto, era guiado por César Manga.
Sucedió entre las calles Rivadavia y Cervantes.
Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278
Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero⁸
- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp
Más publicaciones del día:
- Detenido tras una curiosa situación en Chacabuco
- Policiales: Incidentes en la ciudad y en las afueras
- Emergencia en la noche de Chacabuco
Todavía se habla de esto:
- La Municipalidad de Chacabuco publicó una información importante para sus empleados
- Accidente en la ruta 7 durante lo peor de la lluvia
- Vecino hospitalizado en medio de la tormenta
- Nuevo año para una propuesta municipal en Chacabuco
- Accidente bajo la lluvia en Chacabuco
- Necrológicas I del miércoles
- Secuestraron motos e intimaron a vecinos en Chacabuco
No hay comentarios:
Publicar un comentario