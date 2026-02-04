Accidente en la ruta 7 durante lo peor de la lluvia

Esta tarde.
Esta tarde ocurrió un accidente de tránsito en la ruta 7, a la altura de Chacabuco.
Volver a Chacabuquero.
Participaron dos vehículos uno chocó con la parte trasera de otro. iban por la misma mano.
Uno de los rodados es una camioneta Toyota Hilux y el otro un auto Renault Megane.
Ocurrió en el kilómetro 214, en medio del peor momento de la tormenta que azotó la zona este miércoles, alrededor de las 14.00.
No hubo heridos.
Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278
Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero⁸
- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp
Más publicaciones del día:
- Vecino hospitalizado en medio de la tormenta
- Nuevo año para una propuesta municipal en Chacabuco
- Accidente bajo la lluvia en Chacabuco
- Necrológicas I del miércoles
- Secuestraron motos e intimaron a vecinos en Chacabuco
Todavía se habla de esto:
- Ahora sí: triple alerta meteorológica para Chacabuco y la zona
- Carnavales en las localidades del Partido de Chacabuco
- Anunciaron tormentas para Chacabuco y la zona
- Policiales de Chacabuco: Intrusos en la noche - Joven hospitalizado
- Se cansó y escrachó a los que cree que le robaron en Chacabuco
No hay comentarios:
Publicar un comentario