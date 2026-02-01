domingo, 1 de febrero de 2026

Demorado por la Policía en la ciudad de Chacabuco

 


Situación.

Un joven fue demorado durante la madrugada de este domingo.



Volver a Chacabuquero.



Lo curioso es lo que ocurrió poco después.

Al parecer, la novia no sabía que el joven de 19 años estaba en la Comisaría y llamó a la Policía para denunciar su desaparición.

Hasta donde se sabe, el muchacho fue abordado por agentes de la fuerza de seguridad esta madrugada en la zona de Perón y Lamadrid cuando se estaba buscando a un sujeto que había estado causando disturbios a unas cuadras. Estaba acompañado por otros dos jóvenes.

Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero

- Últimas noticias

- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp

Más  publicaciones del día:

- Temor en las vías de Chacabuco

- Incidentes en distintos puntos de Chacabuco

- Necrológicas I del domingo

- Chocó, siguió y lo pararon en Chacabuco

Todavía se habla de esto:

- Incendio en un barrio de Chacabuco

- Otra situación violenta ante una vivienda de Chacabuco

- Violencia familiar en un barrio de Chacabuco

- Retuvieron motos durante la noche de Chacabuco

- Necrológicas II

- Demorado y trasladado al Hospital de Chacabuco

- Necrológicas I

- Hallazgo en un barrio de Chacabuco




on
Labels:

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Suscribirse a: Enviar comentarios (Atom)