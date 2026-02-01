Demorado por la Policía en la ciudad de Chacabuco

Situación.
Un joven fue demorado durante la madrugada de este domingo.
Lo curioso es lo que ocurrió poco después.
Al parecer, la novia no sabía que el joven de 19 años estaba en la Comisaría y llamó a la Policía para denunciar su desaparición.
Hasta donde se sabe, el muchacho fue abordado por agentes de la fuerza de seguridad esta madrugada en la zona de Perón y Lamadrid cuando se estaba buscando a un sujeto que había estado causando disturbios a unas cuadras. Estaba acompañado por otros dos jóvenes.
