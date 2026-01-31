Retuvieron motos durante la noche de Chacabuco

Detalles.
El Área de Tránsito realizó un operativo de prevención conjuntamente con policía comunal, y Patrulla Rural en la madrugada.
Se apostaron móviles para evitar el ingreso de motocicletas a nuestra ciudad. Ruta 30 y camino ancho a Bragado, Ruta 30 y camino a(Don Jacinto) Ruta 7 e Hipólito Yrigoyen; Ruta 7 Km 203 (los tubos), Colectora Ruta 7 (parque industrial), Juan XXIII y calle 649, Hipólito Yrigoyen y vías.
Se retuvieron cuatro motocicletas por circular sin documentación reglamentaria, falta de casco, luces y chapa patente. Una de las mismas era conducida por un menor de edad.
