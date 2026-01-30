Los bomberos de Chacabuco entregaron los premios de su rifa anual

Afortunados.
En el anochecer de este vienes se llevó a cabo la entrega de premios del sorteo final de la rifa 2025 de la Sociedad de Bomberos Voluntarios.
Ocurrió en el cuartel de la calle Zapiola.
Estos fueron los ganadores:
Camioneta VW Amarok: 5203, adquirido por Graciela Borget. Vendido por Cecilia Gorosito.
Auto VW Track: 6389, adquirido por Bautista López, bombero de San Andrés de Giles
20 millones de pesos: 1904, adquirido por Camila Arabia
15 millones de pesos: 1978, adquirido por Vanesa Delaudo
15 millones de pesos: 9491, adquirido por María José Di Palma.
Los sorteos mensuales de la rifa 2026 se realizarán desde febrero el último viernes de cada mes.
