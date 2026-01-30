viernes, 30 de enero de 2026

Los bomberos de Chacabuco entregaron los premios de su rifa anual



Afortunados.

En el anochecer de este vienes se llevó a cabo la entrega de premios del sorteo final de la rifa 2025 de la Sociedad de Bomberos Voluntarios.



Los ganadores con los bomberos

Ocurrió en el cuartel de la calle Zapiola.

Estos fueron los ganadores:

Camioneta VW Amarok: 5203, adquirido por Graciela Borget. Vendido por Cecilia Gorosito.

Auto VW Track: 6389, adquirido por Bautista López, bombero de San Andrés de Giles 

20 millones de pesos: 1904, adquirido por Camila Arabia

15 millones de pesos: 1978, adquirido por Vanesa Delaudo

15 millones de pesos: 9491, adquirido por María José Di Palma.

Los sorteos mensuales de la rifa 2026 se realizarán desde febrero el último viernes de cada mes.

