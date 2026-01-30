viernes, 30 de enero de 2026

Policiales de Chacabuco: Robo - Accidente - Averiguación de Paradero

Breves.

Robo. En el anochecer de este viernes a un joven dos sujetos le robaron la bicicleta.



Ocurrió en Inmediaciones de Conesa y Viamonte.

La Policía fue puesta al tanto de la situación.

Accidente. Esta tarde una mujer que conducía una moto sufrió una caída. 

La accidentada se retiró del lugar antes del arribo de una ambulancia, aunque había sufrido una lesión en una pierna.

Ocurrió en Garay y Coronel Suárez.


Paradero. Desde horas de la tarde la Policía está tratando de dar con el paradero de la vecina Daiana Albornoz. La misma, de 37 años, se retiró de su domicilio sin decir a dónde se dirigía.



