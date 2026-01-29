Más datos de la vecina accidentada en la Ciudad de Chacabuco

Esta tarde. Además, salida de bomberos por un incendio.
Una mujer fue trasladada al hospital que sufrieron accidente de tránsito ocurrido esta tarde en la ciudad de Chacabuco.
Volver a Chacabuquero.
La mujer iba en bicicleta y según los vecinos de la zona chocó con una moto. Este último rodado siguió circulando y se fue de lugar.
La lesionada se llamaría Susana Gualtieri y tendría 80 años.
Ocurrió en Alfonsín y Rivadavia. En esta intersección hay semáforos.
Poco después se registró un choque entre dos vehículos en Alfonsín y Cervantes, a una cuadra del siniestro vial.
En cuánto a la salida de bomberos fue motivada por el incendio de un camión camino a Irala.
Al parecer, transportaba cereales.
