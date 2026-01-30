Que en paz descanse: Alberto.
(Click en la imagen para ver todas las Necrológicas).
- Luis Alberto Slosse. Falleció a los 83 años. Casa de duelo: San Lorenzo 151. Funeral hasta las 15.00.
