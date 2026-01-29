Comenzaron las multas por dejar cualquier cosa en las calles de Chacabuco

Detalles.
La Subsecretaría de Tránsito dio a conocer el informe del resultado de los operativos realizados en las últimas horas en la ciudad de Chacabuco.
Se labraron actas de infracción por sacar ramas a la vía pública ocupando más de un metro cúbico.
Se labraron varias actas de intimación por vehículos en estado de abandono en la vía pública, principalmente en la avenida Saavedra continuación.
En recorrido de móviles y motos de tránsito conjuntamente con policía comunal se retuvieron tres motocicletas por circular sin documentación reglamentaria, falta de casco, sin luces y chapa patente.
