Incidentes en distintos puntos de Chacabuco

Este día.
A lo largo del día se registraron incidentes en distintos puntos de la ciudad de Chacabuco.
Esta noche, por ejemplo, la Policía inspeccionó una propiedad del barrio San Martín a pedido del dueño. Es que observó que un sujeto había ingresado por fondos.
Al parecer, el intruso se retiró antes de la llegada de los agentes porque no pudieron dar con el mismo.
También una mujer pidió seguridad para su hijo dado que algunos sujetos amenazaban con agredirlo en Inmediaciones de la Estación de trenes, esta noche.
Por último, hubo casos de violencia doméstica en los Barrios Ubaldo Martínez, San Antonio y cerca del barrio de los Bomberos. En todos tuvo que intervenir la Policía.
