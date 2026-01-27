Reconocimiento para una joven de Chacabuco

Este martes.
El intendente municipal, Darío Golía, recibió esta mañana en su despacho a Ámbar Daluisio, quien fue ternada en los Martín Fierro Nacional de Danzas 2025.
En la oportunidad, le hizo entrega de un decreto de reconocimiento por su destacada participación en la categoría Intérprete Juvenil Destacada. Ámbar estuvo acompañada por su profesora de danza árabe, Daiana Galván.
El jefe comunal destacó la trayectoria de Ámbar, quien viene formándose en la danza desde hace años y en diciembre obtuvo un importante reconocimiento al integrar la terna de los Martín Fierro de Danzas. Además, resaltó que es campeona en esta disciplina, poniendo en valor el esfuerzo y la dedicación que le imprime a su actividad. “Este reconocimiento es para ella, su familia y la escuela de danza que contribuye a formar niñas comprometidas con el estudio y el arte”, señaló.
Finalmente, Golía expresó: “Estos reconocimientos los realizamos para mostrar todo lo bueno que hacen nuestros chicos y jóvenes, y así visibilizar las cosas lindas que suceden en la comunidad. No es producto de la casualidad, sino del esfuerzo diario que cada una de ustedes pone. Que el éxito las siga acompañando.
