Secuestraron mercadería en Chacabuco

Este lunes.
El Área de Tránsito dio a conocer el resultado de los operativos realizados el lunes.
Volver a Chacabuquero.
Se labraron actas de infracción por venta ambulante y se procedió con el decomiso de la mercadería que se ofrecía.
Se retuvo un automóvil porque el dueño no dió cumplimiento con el acta de intimación por vehículo en estado de abandono en la vía pública.
Se labraron actas de infracción por sacar ramas y basura a la vía pública en día no permitido.
Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278
Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero⁸
- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp
Más publicaciones del día:
- Choque y fuga en la noche de Chacabuco
Todavía se habla de esto:
- Alerta Meteorológica para Chacabuco y la zona
- Accidente en la tarde de Chacabuco
- Llega dinero a la Municipalidad
- Resultado de la competencia de ciclismo de Chacabuco
- Mantenimiento en el acceso y caminos rurales de Chacabuco
- A la espera de las lluvias en Chacabuco y la zona
- Muchos espectadores en la última noche del Festival de Chacabuco
No hay comentarios:
Publicar un comentario