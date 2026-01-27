martes, 27 de enero de 2026

Necrológicas de Chacabuco I

 Que en paz descanse: Silvia

 

(Click en la imagen para ver todas las Necrológicas).

   - Silvia Susana Gil. Falleció a los 73 años. Casa de duelo: Catamarca 278. 

.


Volver a Chacabuquero.


Necrológicas recientes: QEPD


Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero

- Últimas noticias

- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp

Más  publicaciones del día:

- Secuestraron mercadería en Chacabuco

- Choque y fuga en la noche de Chacabuco

Todavía se habla de esto:

- Alerta Meteorológica para Chacabuco y la zona 

- Accidente en la tarde de Chacabuco

- Mix:

- Caño roto

- Llega dinero a la Municipalidad

- Despejan

- Resultado de la competencia de ciclismo de Chacabuco

- Mantenimiento en el acceso y caminos rurales de Chacabuco

- Policiales:

- Quejas por una zona roja

- Robo en la madrugada 

- Necrológicas I

- A la espera de las lluvias en Chacabuco y la zona

- Muchos espectadores en la última noche del Festival de Chacabuco



on
Labels:

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Suscribirse a: Enviar comentarios (Atom)