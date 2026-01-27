Que en paz descanse: Silvia
(Click en la imagen para ver todas las Necrológicas).
- Silvia Susana Gil. Falleció a los 73 años. Casa de duelo: Catamarca 278.
.
Necrológicas recientes: QEPD
Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278
Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero⁸
- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp
Más publicaciones del día:
- Secuestraron mercadería en Chacabuco
- Choque y fuga en la noche de Chacabuco
Todavía se habla de esto:
- Alerta Meteorológica para Chacabuco y la zona
- Accidente en la tarde de Chacabuco
- Llega dinero a la Municipalidad
- Resultado de la competencia de ciclismo de Chacabuco
- Mantenimiento en el acceso y caminos rurales de Chacabuco
- A la espera de las lluvias en Chacabuco y la zona
- Muchos espectadores en la última noche del Festival de Chacabuco
No hay comentarios:
Publicar un comentario