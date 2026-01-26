Choque y fuga en la noche de Chacabuco

Daños.
Esta noche se registró un accidente de tránsito en la ciudad de Chacabuco.
Un vehículo chocó con un auto que estaba estacionado y se dio la fuga.
El dueño del coche chocado salió a buscarlo en bicicleta. Se trata del periodista y docente Andrés Colicchio.
Ocurrió en Inmediaciones de Balcarce y San Isidro Labrador.
