lunes, 26 de enero de 2026

Choque y fuga en la noche de Chacabuco

 


Daños.

Esta noche se registró un accidente de tránsito en la ciudad de Chacabuco. 



Volver a Chacabuquero.

Un vehículo chocó con un auto que estaba estacionado y se dio la fuga. 

El dueño del coche chocado salió a buscarlo en bicicleta. Se trata del periodista y docente Andrés Colicchio.

Ocurrió en Inmediaciones de Balcarce y San Isidro Labrador.


Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero

- Últimas noticias

- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp

Más  publicaciones del día:

- Alerta Meteorológica para Chacabuco y la zona 

- Accidente en la tarde de Chacabuco

 Mix:

- Caño roto

- Llega dinero a la Municipalidad

- Despejan

- Resultado de la competencia de ciclismo de Chacabuco

- Mantenimiento en el acceso y caminos rurales de Chacabuco

- Policiales:

- Quejas por una zona roja

- Robo en la madrugada

- Necrológicas I

- A la espera de las lluvias en Chacabuco y la zona

- Muchos espectadores en la última noche del Festival de Chacabuco

Todavía se habla de esto:

- Agredido en su casa

- Se incendió un auto en la ruta

- Necrológicas I

- Interna en el Peronismo: se supo cuántos afiliados tiene el PJ en Chacabuco

- Llega a su final el Festival de Tango y Folclore de Chacabuco

- Trasladado al Hospital en ambulancia

- Le robaron a un vecino

- Necrológicas II del sábado 







on

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Suscribirse a: Enviar comentarios (Atom)