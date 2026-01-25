Interna en el Peronismo: se supo cuántos afiliados tiene el PJ en Chacabuco

Elecciones.
En el marco de la elección interna en la provincia de Buenos Aires, se supo cuantos afiliados tiene el Partido Justicialista en Chacabuco y cuántos avales necesita quien quiera presentar una lista.
Este fin de semana se oficializaron los patrones de cada distrito en el marco del proceso que busca un sucesor para Maximo Kirchner en el territorio bonaerense.
Lo que destaca es que en Chacabuco el Justicialismo tiene casi tantos afiliados como en Chivilcoy y Junín, distintos que tienen mucha más población.
En Chacabuco el PJ tiene 6311 afiliados en condiciones de votar; en Chivilcoy, 6674; y en Junín, 6790.
En Chacabuco, se requieren 126 avales para presentar una lista. Por lo bajo y lo alto se descarta que alguien quiera medirse con el intendente Rubén Darío Golía.
Lo que se está discutiendo es qué conducción del PJ prevalecerá de cara a las próximas elecciones presenciales.
