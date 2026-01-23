Arrancó el Festival de Tango y Folclore de Chacabuco con tiempo favorable

Primera noche.
Este viernes se llevó a cabo la inauguración oficial del Festival provincial de tango y folklore de la ciudad de Chacabuco evento organizado por la Asociación de Músicos Unidos.
Volver a Chacabuquero.
Desde temprano se cubrieron todas las sillas disponibles ante el escenario principal.
Muchos vecinos se acercaron con reposeras, sabiendo que los asientos iban a escasear dado que este año son gratuitos.
Tambien estuvo presente desde los primeros minutos en la trastienda Carlos Ramón Fernández, el Chacarero Cantor, a pesar que era el número de cierre de esta primera noche. Estuvo con otros músicos y admiradores que se le acercaron para saludarlo.
El intendente Rubén Darío Golía fue uno de los principales oradores del acto de inauguración l
"Hay que defender estos encuentros en momentos donde la sociedad nos ofrece cosas rapidas", expresó.
"Por este escenario pasa la poesia del poeta, el que la interpreta con su musica, y el que la baila", agregó.
"Este es un festival económico, pero que por ser economico no es menos prestigioso", sostuvo hacia el final de su alocución.
Los precios del fogón del festival de tango y folclore de Chacabuco
Solamente hay una cantina en el festival y está a cargo de los organizadores. Estos son los precios del fin de semana:
Cono de papas fritas, 3500 pesos
Choripán, 3500 pesos
Sánguche de bondiola, 5000 pesos
Sánguche de carne, 7000 pesos
Botella de agua, 2000 pesos
Vaso de vino, 2000 pesos
Lata de gaseosa, 2500 pesos
Lata de cerveza, 3000 pesos
Fernet y tragos, 5000 pesos
