En silencio, vaciaron un local comercial de Chacabuco

En el centro.
Desconcierto ha generado el cierre de la sucursal de una cadena de electrodomésticos en el centro de Chacabuco.
Volver a Chacabuquero.
Sin aviso, fue vaciado el local. Un cartel avisa que "este local permanecerá cerrado" con un código QR para pagar cuotas.
Ya no hay mercadería en exposición. Los que estuvieron limpiando en la noche dejaron un paquete de yerba en uno de los mostradores.
Se trata de On City, cuya sucursal está ubicada en Pueyrredón y Reconquista.
Era la nueva marca de la firma que surgió tras la división de Musimundo. En un principio la firma propietaria era Megatone, que hace años se había instalado en Chacabuco creando varias fuentes de trabajo.
Al parecer no avisaron ni siquiera a los proveedores porque hoy se acercó al lugar un fletero que tenía que descargar tres colchones de dos plazas. Al ver el cartel y que en el local ya no había mercadería el transportista se retiró con la carga.
