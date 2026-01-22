jueves, 22 de enero de 2026

Necrológicas de Chacabuco II

   Que en paz descansen: Angélica. 

 

(Click en la imagen para ver todas las Necrológicas).

- Rosa Angélica Luis viuda de Orsi "Queca". Falleció a los 91 años. Casa de duelo: Belgrano 264. Sepelio a las 15.30

.


QEPD


