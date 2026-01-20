Resultado de los operativos de tránsito en Chacabuco

Detalles.
El Área de Tránsito dio a conocer el resultado de los operativos de control de este martes en la ciudad de Chacabuco.
Volver a Chacabuquero.
Se retuvieron cinco motocicletas por circular sin documentación reglamentaria y falta de casco, además de cuatro licencias de conducir por circular sin seguro obligatorio y falta de casco.
Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278
Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero⁸
- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp
Más publicaciones del día:
- Altercado con herido en la noche de Chacabuco
- Piden ayuda para poder jugar un torneo de fútbol fuera de Chacabuco
- Se recuperó el funcionamiento de un número de emergencias en Chacabuco
- Destacan tarea de una dependencia municipal de Chacabuco
- Partidos y reuniones postergados tras el fallecimiento de Paz
- Tránsito secuestró un caballo y varias motos en Chacabuco
- Accidente en la ruta 7 ante Chacabuco
- Falleció un jugador veterano tras un problema de salud en una cancha de fútbol de Chacabuco
Todavía se habla de esto:
- Recuperaron una moto robada en Chacabuco
- "Recaudamos fondos para pagar una prótesis"
- Reflexión de un vecino tras ser mordido por un perro
- Choque y búsqueda en Chacabuco
- Choque con una persona lesionada en Chacabuco
- Retuvieron motos durante el fin de semana de Chacabuco
No hay comentarios:
Publicar un comentario