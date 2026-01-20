martes, 20 de enero de 2026

Resultado de los operativos de tránsito en Chacabuco

 


Detalles.

El Área de Tránsito dio a conocer el resultado de los operativos de control de este martes en la ciudad de Chacabuco.



Se retuvieron cinco motocicletas por circular sin documentación reglamentaria y falta de casco, además de cuatro licencias de conducir por circular sin seguro obligatorio y falta de casco.


