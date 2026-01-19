Choque con una persona lesionada en Chacabuco

Esta mañana.
Esta mañana se registro nuevo accidente de tránsito en la ciudad de Chacabuco.
Volver a Chacabuquero.
En esta oportunidad una moto Yamaha chocó con un auto Renault.
La conductora del rodado de menor porte fue trasladada al Hospital municipal en ambulancia. Al parecer sería menor de edad.
Corrió en intersección de Saavedra y Callao.
