lunes, 19 de enero de 2026

Vehículo dañado y otros incidentes en la madrugada de Chacabuco

 


De noche.

A lo largo de la madrugada se registraron distintos incidentes en la ciudad de Chacabuco.



Un vehículo resultó dañado y no pudo seguir circulando por sus propios medios. 

El conductor, de nacionalidad chilena, alegó ante la Policía que el rodado se rompió al pasar por el paso a nivel del acceso Juan XXIII.

Por otro lado, un grupo de menores intentó ingresar por la fuerza a una vivienda pero fueron repelidos por el morador.

Ocurrió en inmediaciones de Villegas y Corrientes.

Por último, un vecino denunció ante la Policía que un menor de edad lo escupió cuando se encontraba en la plaza 5 de Agosto.


