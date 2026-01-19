Vehículo dañado y otros incidentes en la madrugada de Chacabuco

De noche.
A lo largo de la madrugada se registraron distintos incidentes en la ciudad de Chacabuco.
Un vehículo resultó dañado y no pudo seguir circulando por sus propios medios.
El conductor, de nacionalidad chilena, alegó ante la Policía que el rodado se rompió al pasar por el paso a nivel del acceso Juan XXIII.
Por otro lado, un grupo de menores intentó ingresar por la fuerza a una vivienda pero fueron repelidos por el morador.
Ocurrió en inmediaciones de Villegas y Corrientes.
Por último, un vecino denunció ante la Policía que un menor de edad lo escupió cuando se encontraba en la plaza 5 de Agosto.
