Tres incidentes violentos durante la madrugada de Chacabuco

A lo largo de la madrugada se registraron incidentes en la ciudad de Chacabuco..



Un vecino puso en conocimiento de la Policía que un sujeto en moto arrojó un ladrillo hacia su casa y causó daños en una ventana. Circulaba a toda velocidad.

Ocurrió en inmediaciones de San Martin y Espora.

Por otro lado, un vecino de 35 años le dijo a la policía que un grupo de jóvenes lo había querido agredir y robar en la plaza San Martín.

Ocurrió en inmediaciones de Saavedra y Almirante Brown.

Por último, una vecina de 29 años fue traslada al Hospital y la Comisaría de la Mujer por la Policía. Alegó que su ex pareja había aparecido en su casa en la noche y dañó su teléfono celular. 

Ocurrió en Inmediaciones del barrio del Sanatorio.

