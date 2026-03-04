miércoles, 4 de marzo de 2026

Accidente en el acceso a Chacabuco

Esta tarde.

Esta tarde se reportó un accidente de tránsito en Chacabuco.



Volver a Chacabuquero.

Guido di napoli decoración y mantenimiento del hogar Chacabuco

Guido Di Nápoli, mantenimiento y decoración

Un vehículo utilitario atropelló a un caballo.  Ocurrió en Hipólito Yrigoyen entre Fages y Aloe. Se convocó a Tránsito para secuestrar al equino.

El chófer es de apellido Frontera. No hubo humanos lesionados pero sí daños materiales.

Los caballos sueltos son una problemática habitual en la ciudad, a diario.



Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero

- Últimas noticias

- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp

Más  publicaciones del día:

- Un piloto se fue de un reconocido equipo de Chacabuco

- Mix:

- Manifestación en la plaza

- Autoridades en un barrio

- Fiesta de la maquinaria antigua 

- Accidente en una ruta de Chacabuco 

- Egresadas reclaman una respuesta a un Instituto de Chacabuco

Problemas en la madrugada de Chacabuco

- Tránsito: infracciones por pasarse con la basura y motos retenidas

Todavía se habla de esto:

- Necrológicas II

- Incrementan los controles en Chacabuco 

Necrológicas I

- Una firma de Chacabuco fue contratada por un organismo nacional

- Accidente fatal en la ruta 30

- Empresa de Chacabuco busca inscribir un nuevo producto

- Arrancaron las clases en las escuelas públicas de Chacabuco

- Vecina accidentada en Chacabuco

- Vecinos citados por el Juzgado de Paz de Chacabuco

- En Chacabuco se retuvieron 4 motos por día en febrero

- Registros de lluvia de Chacabuco y la zona

- Tormentoso: demorado, daños y agresiones en Chacabuco

- Retuvieron varios rodados en Chacabuco




on
Labels:

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Suscribirse a: Enviar comentarios (Atom)