Accidente en el acceso a Chacabuco

Esta tarde.
Esta tarde se reportó un accidente de tránsito en Chacabuco.
Volver a Chacabuquero.
Guido Di Nápoli, mantenimiento y decoración
Un vehículo utilitario atropelló a un caballo. Ocurrió en Hipólito Yrigoyen entre Fages y Aloe. Se convocó a Tránsito para secuestrar al equino.
El chófer es de apellido Frontera. No hubo humanos lesionados pero sí daños materiales.
Los caballos sueltos son una problemática habitual en la ciudad, a diario.
