miércoles, 4 de marzo de 2026

Accidente en una ruta de Chacabuco

Esta tarde.

Esta tarde se registró un accidente en inmediaciones de un cruce de rutas de Chacabuco.



Volver a Chacabuquero.

Un camión volcó parte de su carga de ladrillos. Se pidió ayuda a la Policía. El transporte siguió su marcha.

Quedaron ladrillos esparcidos a lo largo de 150 metros. 

Ocurrió en el cruce de las rutas 30 y 191.


