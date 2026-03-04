Accidente en una ruta de Chacabuco

Esta tarde.
Esta tarde se registró un accidente en inmediaciones de un cruce de rutas de Chacabuco.
Volver a Chacabuquero.
Un camión volcó parte de su carga de ladrillos. Se pidió ayuda a la Policía. El transporte siguió su marcha.
Quedaron ladrillos esparcidos a lo largo de 150 metros.
Ocurrió en el cruce de las rutas 30 y 191.
Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278
Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero⁸
- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp
Más publicaciones del día:
- Egresadas reclaman una respuesta a un Instituto de Chacabuco
- Problemas en la madrugada de Chacabuco
- Tránsito: infracciones por pasarse con la basura y motos retenidas
Todavía se habla de esto:
- Incrementan los controles en Chacabuco
- Una firma de Chacabuco fue contratada por un organismo nacional
- Accidente fatal en la ruta 30
- Empresa de Chacabuco busca inscribir un nuevo producto
- Arrancaron las clases en las escuelas públicas de Chacabuco
- Vecina accidentada en Chacabuco
- Vecinos citados por el Juzgado de Paz de Chacabuco
- En Chacabuco se retuvieron 4 motos por día en febrero
- Registros de lluvia de Chacabuco y la zona
- Tormentoso: demorado, daños y agresiones en Chacabuco
- Retuvieron varios rodados en Chacabuco
No hay comentarios:
Publicar un comentario