Incrementan los controles en Chacabuco

Infracciones.
A través de un comunicado la Subsecretaría de Tránsito de Chacabuco anunció un endurecimiento en los controles de una cuestión particular.
Volver a Chacabuquero.
Se buscará observar si los vecinos respetan los días asignados para sacar a la calle los residuos solidos de poda según el cuadrante.
"El incumplimiento de lo establecido en la Ordenanza N.º 1092/92 - Artículo 1° dará lugar al labrado del acta de infracción correspondiente -se expresó desde la cartera-. Cuidar la limpieza de nuestra ciudad es responsabilidad de todos".
La imagen que encabeza esta nota fue generada por Gemini, la inteligencia artificial de Google, a partir del siguiente: prompt: "Crea una imagen en el que se vea un montículo de ramas recién podadas, escombros, del que salgan brazos y piernas de maniquís"
