martes, 3 de marzo de 2026

Incrementan los controles en Chacabuco

 


Infracciones.

A través de un comunicado la Subsecretaría de Tránsito de Chacabuco anunció un endurecimiento en los controles de una cuestión particular.



Se buscará observar si los vecinos respetan los días asignados para sacar a la calle los residuos solidos de poda según el cuadrante.

"El incumplimiento de lo establecido en la Ordenanza N.º 1092/92 - Artículo 1° dará lugar al labrado del acta de infracción correspondiente -se expresó desde la cartera-. Cuidar la limpieza de nuestra ciudad es responsabilidad de todos".

La imagen que encabeza esta nota fue generada por Gemini, la inteligencia artificial de Google, a partir del siguiente: prompt: "Crea una imagen en el que se vea un montículo de ramas recién podadas, escombros, del que salgan brazos y piernas de maniquís"


