- Salida de bomberos: incendio en Chacabuco

Esta mañana.
La salida de bomberos voluntarios fue motivada por un principio de incendio en un auto.
Volver a Chacabuquero.
Ocurrió en el Parque Industrial de Chacabuco, ubicado en el kilómetro 212 de la ruta 7. Una dotación de bomberos combatió el siniestro que afectó la parte del motor del vehículo.
