Saludo y actividades por el aniversario de Rawson, localidad de Chacabuco

El Intendente Municipal, Darío Golía, publicó un mensaje por el aniversario de la fundación de Rawson.
"En este nuevo aniversario hace llegar un afectuoso saludo, reconociendo el esfuerzo, el trabajo y el compromiso de cada vecino y vecina que, a lo largo de los años, han contribuido al crecimiento, la identidad y el desarrollo de esta querida comunidad del partido de Chacabuco", expresó Golía.
"Asimismo, se reafirma el acompañamiento permanente del Municipio para seguir fortaleciendo la infraestructura, los servicios y las oportunidades, con el objetivo de mejorar la calidad de vida y proyectar un futuro con más progreso para Rawson", finalizó.
También se dio a conocer el programa del festejo del aniversario que se llevará a cabo el próximo domingo.
Las actividades comenzarán a las 8.00hs: Maratón Aniversario 4 y 8 k, Desfile Cívico Institucional, Paseo Criollo, Almuerzo, Artistas locales, Danzas Folklóricas, Show infantil de Sandra Alegre, Circo Chivilcoy, Show de "Los Cata", Coronación Embajadora del 141 Aniversario de Rawson, presentación de las Soberanas Invitadas, recital de La Bonita, recital de La Santana.
